Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi ile ilgili iki kişi yakalandı.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili iki kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen üç kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. .