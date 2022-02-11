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Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 Saat Önce
2022-02-11 08:11:52
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden 13 gün sonra yakalanan şüpheli Seccad Yeşil'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan diğer şüpheli de karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ifade işlemleri için emniyete getirildi. Her iki zanlı da Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Seccad Yeşil tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklanmış, kalan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu restoranda düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü. .

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