Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile koranavirüs tespit edildiği için karantinada tutulan şüpheli adliyeye sevk edildi.