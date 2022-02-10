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Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi

TIMETURK / GÜNDEM / Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi

Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile koranavirüs tespit edildiği için karantinada tutulan şüpheli adliyeye sevk edildi.

47 Dakika Önce
2022-02-10 14:07:28
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi. .

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