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Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yeni gelişme

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

22 Dakika Önce
2022-01-29 12:02:38
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yeni gelişme

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. .

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