Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye Erdoğan da katıldı

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz” dedi.

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı cenaze töreninde bakanların da aralarında bulunduğu birçok isim katıldı.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünden alındıktan sonra konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZESİNE KİMLER KATILDI?

Fatih camisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK P Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Milletvekili İlhan Kesici katıldı.

SOYLU, MARMARİS'TEN GELDİ

Sabah saatlerinde Marmaris'teki yangın bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul'a gelerek cenazeye katıldı.

Cenaze namazını kılındığı Fatih Camisi'nde cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş okudu.

ERDOĞAN KONUŞTU: ÖNDERİMİZİ UĞURLUYORUZ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, ilim irfan sahibi bir önderimizi ebediyete uğurluyoruz” dedi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili kardeşlerim, bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz.

Ben Hocaefendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir, orada kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çileni ardından bugün Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93. Kendisini tanıdık, bildik, bu imanı ile de biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile komşu kılsın, bizleri de hep birlikte haşru cem eylesin. Tekrar ruhu için el Fatiha.”