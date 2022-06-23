Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajları

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Paylaşılan taziye mesajlarında, ömrünü İslam'a vakfeden, ülkenin manevi rehberlerinden biri olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"İslâm'ın büyük hizmetkârıydı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun" sözleriyle taziyesini iletti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

" 'İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn' Ömrünü İslâm'a vakfeden, ülkemizin manevî rehberlerlerinden İslâm âlimi Mahmut Ustaosmanoğlu'na Allah'tan rahmet;ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun,inşallah."

"Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 'Allah'tan geldik, yine O'na döneceğiz' sözleriyle başsağlığı diledi.

Kalın mesajında, "Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.

"Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu mesajında, 'Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir' ifadelerini kullanarak, "Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün İslam aleminin başı sağ olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Alimler yeryüzünün kandilleridir” diyerek şu sözlere yer verdi:

"Bu toprakların manevi büyüklerinden, binlerce talebe yetiştirmiş alim Mahmut Ustaosmanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet, makamı âli olsun."

"Yaşamını İslam'a hizmet yolunda geçirdi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm yaşamını İslam'a hizmet yolunda geçiren, binlerce talebenin yetişmesine vesile olan, ülkemizin büyük âlimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenabı Hakk'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop:

"Ömrünü ilim, irşad ve tebliğe vakfeyleyerek binlerce talebe yetiştiren, manevi önderlerimizden muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemîl diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, “Dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya irtihal eden değerli büyüğümüz, ülkemizin manevi önderlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenâb-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve talebelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Anadolu'da binlerce talebe yetiştiren, devletine ve milletine sayısız hizmetleri bulunan #MahmudEfendiHazretleri'ne Cenab-ı Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet makamı âli olsun.."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Ülkemizin manevi kanaat önderlerinden, kıymetli Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Salı günü hastanede ziyaret edip, dua etmiştik. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerine, talebelerine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ederim."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

Dün gece rahmete kavuşan değerli alim, mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'na başsağlığı diliyorum.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği:

"Kendisini birkaç defa ziyaret etme mutluluğuna eriştiğimde hep şöyle derdi, Mevlamız Halid el Nakşibendi, Karadağ'daki atalarınızdan birinin öğrencisiydi. Terbiye medresesi Rabbani Alimi Şeyh Mahmud Efendi, canım kardeşim artık sevdiklerinle berabersin. Onlara selam ilet ve selam, rahmet ve hürmet senin üzerine olsun. Biz de cuma günü Fatih'teki cenaze namazına katılacağız."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

"İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makâmı âlî olsun."

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı:

Bir asra yakın ömrünü Müslümanların tevhidi, tedrisi ve tenviri gayreti ile geçirmiş, ilim, irşad ve tasavvufi ahlakı yolunda ve halinde birleştirerek izzetli ve vakur bir neslin yetişmesine vesile olmuş, İslam'ın şeairinin inkişafı için nice sıkıntılara göğüs germiş kıymetli alimlerimizden Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin Hakka rıhlet ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir...

Mahmut Hocamıza Yüce Rabbimiz'den rahmetler niyaz eder, yakınları, talebeleri, sevenleri başta olmak üzere bütün milletimize taziyelerimizi arz ederiz. .