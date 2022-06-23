İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi vefat etti. Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında Hakk'a yürüdü.

Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

CENAZE 24 HAZİRAN CUMA GÜNÜ FATİH CAMİİ'NDE

İsmailağa Camii'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi.

1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Mahmut Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.

ESERLERİ

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)

- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

- Umre Sohbetleri

- Fatiha Tefsiri

- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

- Efendi Babam Buyurdu ki

- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

- İrşadül Müridin

- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

- Tembihat

- Mektubatı Mahmudiyye

Kaynak: Yeni Şafak

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