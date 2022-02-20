Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: 'Parasız adam gereksiz adamdır'

Türkücü-şovmen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, basına yaptığı açıklamalarıyla gündem oldu. Popçu Tuncer verdiği özel bir röportajda, 'Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın' sözleriyle dikkat çekti.

Daha önce medyaya aşırı kilolu fotoğrafları ile yansıyan ve yaptığı diyetle konuşulan Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer, bu defa özel hayatıyla ilgili konuştu.

“Parasız adam gereksiz adamdır”

30 yaşındaki popçu, "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna bomba bir cevap verdi. Tuncer, Posta'ya yaptığı açıklamada "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" ifadelerini kullandı.

“Besle besle nereye kadar...”

Gizem Tuncer sözlerine şöyle devam etti: "Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. (Gülüyor) İlle çok yüksek seviyeden bahsetmiyorum. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar!"

“Sosyal eşitlik ve şımarık kızlar...”

Gizem Tuncer'in sözleri üzerine sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken bir kullanıcının eleştirisi dikkat çekti:

"Toplumdaki yoksulluğu adeta suç gibi gösteren kapitalist medya argümanlarına son dönemin baba durumundan sanatçıları(!)da dahil oldu. Yoksulluğun acısını bile kendi PR'ı için harcayabilen bu gibi şımarık kızların gitgide artması sosyal eşitlik söylemine adeta dinamit yerleştiriyor"

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