Mahmut Özer ne yaptı neden gündem oldu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenin uzattığı çiçeği neden almadı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Twitter'da gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Mahmut Özer'in istifası için hashtag açılmıştı. İşte detaylar...

Mahmut Özer ne yaptı neden gündem oldu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenin uzattığı çiçeği neden almadı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Twitter'da gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Mahmut Özer'in istifası için hashtag açılmıştı. İşte detaylar...

Mahmut Özer ne yaptı neden gündem oldu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in atanamayan öğretmenlerin uzattığı çiçeği almaması büyük tepkilere neden oldu. Cumhuriyetin 100 yılında 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle dile getiren genç öğretmenin çiçeği uzattı esnada Mahmut Özer'in kulağını kaşıması sosyal medyada çok konuşuldu.

Öğretmenin Bakan Özer'e vermek istediği çiçeği Özer yerine yanında bulunanlardan biri aldı.

Mahmut Özer kimdir?

Mahmut Özer akademisyen, bürokrat ve siyasetçidir. Daha önce ölçme seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı ve Bülent Ecevit üniversitesi rektörlüğü görevlerinde yer alan Özer şimdilerde Milli Eğitim Bakanı olarak görev alıyor. Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunudur.

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