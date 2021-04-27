Mahkemeler ertelendi mi? Duruşmalar ertelendi mi? Tam kapanmada davalar iptal mi edilecek?

Duruşmalar ertelendi mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası duruşmalarla ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. HSK Genel Kurulu duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. Mahkemede duruşması olan vatandaşlar da mahkemeler ertelendi mi, duruşmalar ertelenecek mi gibi soruları sormaya başladı. HSK açıklamasında acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesini istedi. Peki tam kapanmada davalar iptal mi edilecek? Mahkemeler tam kapanmada kapalı mı olacak?

Duruşmalar ertelendi mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası duruşmalarla ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. HSK Genel Kurulu duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. Mahkemede duruşması olan vatandaşlar da mahkemeler ertelendi mi, duruşmalar ertelenecek mi gibi soruları sormaya başladı. HSK açıklamasında acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesini istedi. Peki tam kapanmada davalar iptal mi edilecek? Mahkemeler tam kapanmada kapalı mı olacak?

Artan vakaların düşürülmesi için tam kapanma kararı alındı. 81 ilde kısıtlmaların seviyesi arttırıldı. 3 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve sehayat yasağı kuralları geçerli olacak. Tam kapanma kararından sonra HSK'dan flaş bir öneri geldi. HSK Genel Kurulu, tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. HSK Genel Kurulu kararıyla COVID-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.

Duruşmalar ertelendi mi?

HSK Genel Kurulu 29 Nisan - 17 Mayıs arasındaki tam kapanma sürecine ilişkin tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda sonrası 13 maddelik tavsiye kararları alındı. Buna göre tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'a kadar ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Mahkemeler ertelendi mi?

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine karar verildi.

Ertelenen duruşmalar tam kapanma sonrasına bırakılacak

Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işlerin, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, mümkün mertebe, sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılması tavsiye edildi.

SEGBİS ile duruşma önerisi

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların gerçekleştirilmesi önerildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.