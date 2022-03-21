Mahkemeden Osman Kavala kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, Osman Kavala'nın tek tutuklu olduğu Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına, sanıklara savunma için ek süre verilmesine ve duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verildi.

"15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin 17 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı OsmanKavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, usule ve tahliye talebine ilişkin talepler ile savcının esasa ilişkin görüşünün alınmasının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman Kavala'nın bu halinin devamına hükmetti.

Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için son kez süre veren mahkeme, duruşmayı nihai kararını açıklamak üzere 22 Nisan'a erteledi.

Osman Kavala neden tutuklandı?

18 Ekim 2017'de gözaltına alınan iş insanı Osman Kavala, 1 Kasım 2017'de Gezi olaylarını finanse etme suçlamasıyla tutuklandı.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve TCK'nin 309. maddesinde düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlamaları ile tutuklanmasına karar verildi.

Kavala hakkında verilen tahliye kararları yeni suçlamalarla bozuldu ve tutukluluğu devam etti.

17 sanıklı Gezi Parkı davası 2021'de yeniden görülmeye başladı.

O arada 35 sanık hakkında beraat kararı verilen Çarşı davası ise Yargıtay tarafından bozulmuş; Yargıtay, bozma kararında iki dava arasında hukuki bağlantı olduğunu belirtmişti.

Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

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Ardından iki dava 30 Temmuz 2021'de birleştirildi. 21 Şubat 2022'de görülen duruşmadaysa Çarşı davasının Gezi Parkı davasından ayrılmasına karar verildi.

Avrupa Konseyi'nin siyasi organı Bakanlar Komitesi 30 Kasım-2 Aralık 2021 arasında yaptığı değerlendirmeler ve oylama sonucunda iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen serbest bırakmayan Türkiye aleyhine "ihlal prosedürü" başlatma kararı almıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Şubat ayında "ihlal prosedürü" ile ilgili ara kararı kabul etmişti.

AİHM, "Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmedi" sonucuna varırsa, bu yöndeki değerlendirmesini yeniden Bakanlar Komitesi'ne iletecek. Bakanlar Komitesi de eğer bu süreç içerisinde Kavala serbest bırakılmamışsa Türkiye'ye karşı alınacak yaptırımları değerlendirecek ve uygun görülen önlemleri karara bağlayacak.

Bu Türkiye'ye karşı ilk, Avrupa Konseyi tarihinde de Azerbaycan'dan sonra ikinci ihlal prosedürü olacak.

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