Mahkemeden Osman Kavala kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye yaptırım kararı vermesinden sonra ilk kez bugün, Osman Kavala'nın tutukluluk durumunu değerlendirdi.

Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Çarşı ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından gerçekleşen ikinci duruşmada, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş ve dava 17 Ocak'a ertelenmişti. Karara yönelik 13. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmişti. Yapılan itiraz ise 10 Aralık'ta mahkeme tarafından reddedilmişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için "ihlal prosedürü" başlatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.