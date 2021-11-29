Mahkemeden İsmail Saymaz’a Cem Küçük şoku

Hakaret davasında kapsamında Cem Küçük'ten 18 bin TL tazminat kazanan gazeteci İsmail Saymaz, istinaf mahkemesinde kaybetti. Saymaz, tweet atarak duyurduğu tazminatı faiziyle ödemeye mahkum oldu.

Gazteci İsmail Saymaz'ın hakaret davası kapsamında gazeteci Cem Küçük'ten kazandığı 18 bin TL'lik tazminat istinaf mahkemesinden döndü.

Mahkeme kararı sonrası "Cem Küçük'ün paralarını nasıl ezelim gençler?" paylaşımı yapan İsmail Saymaz, istinaf mahkemesinin kararı ile şok yaşadı.

Konuyu Türkiye gazetesindeki köşesine taşıyan Cem Küçük, "İsmail Saymaz paramı ezdin mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Cem Küçük'ün yazısı şu şekilde:

"Cem Küçük'e Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığım tazminat davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, bana hakaret eden Cem Küçük'ü 10 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

Küçük'ü uyarıyorum: Tazminatımı yatırmadığı takdirde icra işlemi başlatacağım.” 11.06.2019

“Cem Küçük'ün paralarını nasıl ezelim gençler? Önerileri alayım.” 11.06.2019

“Bizim köylülerle ortak kurbana gireceğiz. Çabuk gönder paramı.” 12.06.2019

“Cem Küçük'e karşı kazandığım tazminat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Avukatlarımla konuştuk. İki gün sonra icra takibi başlatacağız. Bu süre içinde ödedi ödedi, ödemezse evdeki beyaz eşyayı kaldıracağız.” 2 Temmuz 2019...

İsmail Saymaz, medyadaki muhaliflerin zekâsı kısıtlı isimlerinden biri. Bu ve buna benzer tweetleri zaten düşük zekâlı olduğu için attı. Benden 2019 Haziran'ında 10 bin lira tazminat kazandı. Avukatlık ücreti ve diğer giderlerle zekâsı kısıtlı İsmail'e 18 bin TL ödemiştim.

İsmail'de az zekâ olsa davanın sonuçlanmasını beklerdi. Nitekim rakam 10 bin TL olduğu için İstinaf son aşamaydı. Yargıtay ayağı yok yani. İstinaf geçen hafta karar verdi ve tazminata gerek olmadığını söyledi. ByLock İsmail'e ödediğim paranın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine karar verdi.

Tam iki ay bunun goygoyunu yapan zavallı Bylock İsmail aslında Türkiye'de belli konumdaki muhaliflerin özeti. Dere görmeden paçaları sıvayan, top çizgiyi geçmeden gol oldu sana bu zavallı İsmail'e ben sadece üzülüyorum. Kitlelerini morfinleyen bu muhalif gazeteciler 2023'te henüz yapılmamış seçimleri de çoktan kazandıklarını varsayıyorlar.

Bakın Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk İdaresi kararında ne dedi:

“Davalının (Cem Küçük) twitterda davacı (İsmail Saymaz) hakkında 'ödlek, zekâsız, şuursuz, zekâ seviyen kısıtlı' ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunduğu görülmektedir. Bu sözler hoşa gitmeyen, kaba, nezaket dışı ve rahatsız edici niteliktedir. Davalının kendi değer yargısına göre, davacı hakkında, davacının ByLock kullanan kişilerle ilgili düşünceleri nedeniyle, 'ByLock İsmail' ifadesini kullandığı, her iki tarafın gazeteci olduğu ve toplumda tanınmış kişiler olarak eleştiriye katlanma yükümlülüklerinin bulunduğu, kullanılan söz ve ifadelerin düşünceyi açıklama ve eleştiri hakkının sınırları kapsamında kaldığı, hakaret boyutuna ulaşmadığı, kişilik haklarına saldırının hedeflenmediği, ifadelerin konu bütünlüğü içinde ölçülü ve orantılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının kişilik haklarına saldırı bulunulduğundan söz edilemeyeceğinden davanın reddi gerekir.

Mahkemece bu yön gözetilerek istemin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden davalı vekilinin istinaf isteminin kabulüyle HMK353/1-b.2 gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddi yönünden yeniden hüküm kurulmasına karar verilmiştir.”

ByLock İsmail, İstinaf Mahkemesi "ifadelerin konu bütünlüğü içinde ölçülü ve orantılı olduğu anlaşılmaktadır" diyor.

Az zekâlı İsmail, faiziyle 23 bin lirayı bana yatırman gerekiyor. Zamanında teşekkür ettiğin Aslı Kazan ve Serdar Laçin'e parayı ver, avukatlarıma teslim etsinler. Hadi bakayım. Hahah...

Merak etme ben eve icra getirmem. Düşmüş zavallılara vurmam. Bu arada param yok deme sakın, Halk TV'den iyi maaş alıyorsun. Ona göre..."

Kaynak: milligazete.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.