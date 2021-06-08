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Mahkemeden 'Ezgi Mola' kararı

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

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08.06.2021 11:30:16
Mahkemeden 'Ezgi Mola' kararı

Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

Ne olmuştu?

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya! Ne deyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

Ezgi Mola'ya açılan dava büyük tepki çekti. Ünlü isimler ve sevenleri #EzgiMolaYalnızDeğildir hashtag'i açtı. Binlerce destek mesajı alan Ezgi Mola, Twitter hesabından sevenlerine seslendi. Ünlü oyuncu, 'Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak' mesajıyla herkese teşekkür etti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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