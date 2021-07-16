Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, komedyen-oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde sadece deniz yoluyla ulaşımı sağlanan bölgede aldığı mülke yaptırdığı iskeleye ilişkin olarak, 'Şahan mağduru oynuyor. Vallahi pes! Yok, böyle bir pişkinlik!' diye yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, komedyen-oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde sadece deniz yoluyla ulaşımı sağlanan bölgede aldığı mülke yaptırdığı iskeleye ilişkin olarak, "Şahan mağduru oynuyor. Vallahi pes! Yok, böyle bir pişkinlik!" diye yazdı.

Şahan Gökbakar, "Kaz Dağları yok olmasın" dediği günden bu yana, hakkında karalama ve kötüleme kampanyası başlatıldığını söylemiş ve yapı kayıt belgelerinin olduğunu savunmuştu.

Sabah yazarı Tezel, "Şahan Gökbakar, Marmaris'teki villasının önüne izinsiz iskele yaptırmasıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstermiş. ‘Kaz Dağları yok olmasın' dediği günden beri kötüleme ve iftira kampanyalarının hedefi oluyormuş. Kıyı Kanunu madde 5'te ‘Kıyılar halkındır' diye yazıyor Şahan! Belediye, kumsalı kendi özel mülküne katmanı görmedi ya da görmezden geldiyse, bürokrasi ağır hareket ettiyse bu seni haklı çıkarmaz. Ama Şahan mağduru oynuyor. Vallahi pes! Yok, böyle bir pişkinlik!" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.