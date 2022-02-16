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TIMETURK / GÜNDEM / Mağazada cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı

Mağazada cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı

Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle yakalanan E. Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

37 Dakika Önce
2022-02-16 18:35:51
Mağazada cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı

Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra S.'yi takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Polisin 74 işyeri ve MOBESE kameralarını takip ederek izini bulduğu E.Ç., evine girerken yakalandı.

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Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. E.Ç., mahkemenin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. DHA .

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