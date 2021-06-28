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Madonna’dan İstanbul'daki LBGTİ yürüyüşüne destek

LGBTİ üyelerinin İstanbul’da düzenlediği yürüyüşe Alman şarkıcı Liana Georgi’nin de katılması dikkat çekti. Şarkıcının katıldığı yürüyüşe bir başka şarkıcı Madonna’dan destek geldi.

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28.06.2021 11:40:27
Madonna’dan İstanbul'daki LBGTİ yürüyüşüne destek

Liana Georgi, konser için Türkiye'de bulunduğu sırada yürüyüşe katıldı. Liana yürüyüş sırasında “Burada sadece aşk ve umut var. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben yürüyorum, umut ile. Türkçem için özür dilerim” dedi.

Ünlü pop şarkıcısı Madonna ise Georgi'nin görüntülerini Instagram hesabından paylaşarak “İstanbul'da onur yürüyüşü. Neden bu kadar çok polis var?” diye yazdı.

lgbt

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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