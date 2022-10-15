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Maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bartın'da meydana gelen maden kazasında şehit olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

21 Dakika Önce
2022-10-15 23:15:55
Maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu.

Bartın'da meydana gelen maden kazasının ardından tüm desteklerin sağlandığını belirten Bakan Yanık, "Maden şehitlerimizin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlarımıza 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunacağız" açıklamasını yaptı.

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Bakan Yanık ayrıca 123 psikososyal destek uzmanı ve 3 mobil sosyal hizmet aracıyla bölgede faaliyet gösterileceğini söyledi.

 

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