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Maden ocağında 4 gün mahsur kalan bekçi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan maden ocağında 4 gün mahsur kalan bekçi kurtarıldı.

2 Saat Önce
2022-01-28 13:33:35
Maden ocağında 4 gün mahsur kalan bekçi kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mermer ocağının bekçisi Saffet Yanar'ın kar nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Belediye ekipleri, kar kalınlığı 2,5 metreyi bulan maden ocağının yolunu iş makineleriyle açarak Yanar'a ulaştı.

Sağlık kontrolünden de geçirilen Yanar'ın durumunun iyi olduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yanar, zor şartlarda 4 gün geçirdiğini belirterek, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. .

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