Maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da 40 madencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bartın Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitirenlere ilişkin açıklama geldi.

Bakan Soylu, toplam 40 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Soylu, yaralı madencilere dair bilgi verirken, bir madencinin durumunun belirsiz olduğunu aramaların sürdüğünü ifade etti.

Soylu 11 madencinin hastanede olduğunu, 58 madencinin kurtarıldığını dile getirdi. .