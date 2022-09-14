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Maçta Türk bayrağının yakılması ile ilgili yeni gelişme

UEFA Medipol Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'nde Royal Antwerp'e konuk olduğu maçta tribünlerde yakılan Türk bayrağı ile ilgili soruşturma başlattı.

14 Saat Önce
2022-09-14 15:31:33
Maçta Türk bayrağının yakılması ile ilgili yeni gelişme

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Belçika'nın Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanan maçta meydana gelen olaylarla ilgili Medipol Başakşehir'in başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı.

BAŞAKŞEHİR BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Medipol Başakşehir takımının başvurusunda, “Bir milletin bayrağını ateşe vermenin, o ülkenin, o kulübün ve taraftarlarının değerlerine karşı son derece uygunsuz bir davranış olduğu apaçık ortadadır. UEFA'dan ev sahibi takım (Royal Antwerp) seyircilerinin söz konusu eylemleri hakkında disiplin soruşturması başlatmasını ve sorumlulara gerekli yaptırımları uygulamasını şiddetle talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

UEFA, bu başvuruya cevaben bir müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma açıldığını kulübe bildirdi. .

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