Lütfü Türkkan'la ilgili karar yarın verilecek

İYİ Parti Meclis Grubu yarın saat 14'te olağanüstü toplanacak, Lütfü Türkkan'la ilgili karar verilecek.

İYİ Parti'de şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşla diyaloğu tepki çeken Grup Başkanvekili Lütfü Türkkanhakkındaki karar yarın verilecek.

İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla yarın saat 14.00'te Mecliste olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni bir grup başkanvekili seçecek.

Toplantıya, Akşener'in de katılacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl'de esnafı ziyaret ederken, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından protesto edilmişti. Akşener'e tepki gösteren kişinin yanına giden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, yurttaşın boynuna sarılarak bir süre konuşmuş ve ardından Türkkan ile yurttaş arasında bir anda gerilim yaşanmıştı. Bu sırada Türkkan'ın yurttaşa küfrettiği duyulmuştu. Olayın ardından gelen tepkiler üzerine Türkkan twitter üzerinden videolu bir paylaşımda bulunarak özür dilemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.