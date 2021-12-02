Lütfi Elvan neden görevden alındı?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası Lütfi Elvan'ın görevinden ayrılacağı iddia ediliyordu ve o iddialar doğru çıktı. Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde ayrıldı yerine Nureddin Nebati geldi. Peki Lüfi Elvan kimdir, aslen nereli, eşi Zeliha Elvan ve çocukları kimdir?

Meclis kulislerinde bir süredir konuşulan iddia doğru çıktı ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, görevinden ayrıldı. Yerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Nureddin Nebati geldi. Peki kimdir Lütfi Elvan neden görevinden ayrıldı? Lütfi Elvan kimdir, aslen nereli, eşi Zeliha Elvan ve çocukları kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 'istifa' etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘görevden affını' isteyen Elvan'ın talebini kabul etti. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati'yi atadı.

İstifa ve atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Elvan, yine 'görevden affını isteyen' Berat Albayrak'ın talebinin kabul edilmesinin ardından 10 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmıştı.

Lütfi Elvan 12 Mart 1962'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyayaya geldi. Türk mühendis, ekonomist, siyasetçi ve mevcut Türkiye Hazine ve Maliye Bakanıdır.

Lütfi Elvan ve eşi Zeliha Elvan...

Türkiye Kalkınma Bakanı görevini 2016-2018 yılları arasında sürdüren Elvan, 2015–2016 yılları arasında Türkiye başbakan yardımcılığı, 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir.

AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce Elvan, 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde A. Nuri ve Samiye çiftinin üçüncü çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun oldu.

Ardından, Birleşik Krallık'ta bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını 1989 yılında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı.

Profesyonel kariyeri

Elvan profesyonel kariyerine 1987 yılında Etibank'ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başladı. Bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının EtiBank'ta yaygınlaştırılması çalışmalarına öncülük etti. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çalışmaya başladı ve 1996 yılına kadar Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. 1996 yılında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.

Siyasi kariyeri

Elvan, Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı ve ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Karaman milletvekili olarak meclise girdi. 2007 yılında AK Parti'nin o dönemki Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevine başladı. Türkiye–Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığına seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.

2014 Türkiye yerel seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilen Binali Yıldırım'ın yerine 25 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına atandı. Anayasanın 114. maddesi gereğince Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi yerine Müsteşar Feridun Bilgin atandı. Seçimlerin ardından hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı.

Kalkınma Bakanlığı

AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde Reform ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Elvan, Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmetinde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Berat Albayrak'ın istifası ile boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 Kasım 2020 tarihinde Lütfi Elvan atanmıştır.

Özel hayatı

Elvan, Zeliha Elvan ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: interenethaber.com

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