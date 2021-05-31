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Lunaparklar açılacak mı? Lunaparklar hangi günler açık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yeni normale ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre lunaparklar hizmete başlayacak mı? Ne zamanlarda hizmet verebilecek? İşte cevabı…

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Google News - Timeturk
31.05.2021 20:42:05
Lunaparklar açılacak mı? Lunaparklar hangi günler açık?

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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