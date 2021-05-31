Lunaparklar açılacak mı? Lunaparklar hangi günler açık?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yeni normale ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre lunaparklar hizmete başlayacak mı? Ne zamanlarda hizmet verebilecek? İşte cevabı…
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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