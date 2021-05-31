Lunaparklar açılacak mı? Lunaparklar hangi günler açık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yeni normale ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre lunaparklar hizmete başlayacak mı? Ne zamanlarda hizmet verebilecek? İşte cevabı…