Lozan Antlaşması nedir? Lozan Antlaşması maddeleri nelerdir? Atatürk Lozan Antlaşması için ne dedi? Programlarla da sıklıkla gündeme gelen Lozan Antlaşması hakkında merak edilenleri derledik. İşte soruların yanıtları...

Lozan Antlaşması nedir? Lozan Antlaşması maddeleri nelerdir? Atatürk Lozan Antlaşması için ne dedi? Programlarla da sıklıkla gündeme gelen Lozan Antlaşması hakkında merak edilenleri derledik. İşte soruların yanıtları...

Atatürk ne dedi Lozan Antlaşması için ne dedi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘'Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını bildirir bir belgedir'' dediği aktarılıyor.

Lozan Antlaşması nedir?

Lozan Antlaşması ya da Lozan Barış Antlaşması; Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, SSCB, Japonya, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Belçika ve Portekiz arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. 1. Dünya Savaşı'nın son barış antlaşması olarak karşımıza çıkan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin tasdiki olan Lozan Antlaşması tarihi 24 Temmuz 1923'tür.

İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni İsmet Paşa önderliğinde, Sağlık Bakanı Rıza Nur ve eski İktisat Bakanı Hasan Bey temsil etmiştir. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması'nı Türkiye adına İsmet Paşa imzalamıştır.

Lozan Antlaşması maddeleri nelerdir?

.