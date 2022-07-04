Litvanya: Ukrayna için bağışlanan SİHA bize ulaştı

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Baykar şirketinin Ukrayna için bağışladığı Bayraktar TB2 SİHA'nın ülkelerine ulaştığını açıkladı.

Facebook hesabından bir paylaşım yapan Anusauskas, "6 Temmuz'da Siauliai'deki Hava Üssü'nde resmi bir tören düzenleyeceğiz. Sivil bir iniyasitifin nasıl dağları yerinden oynatıp bir Atmaca'ya dönüştürebileceği görüldü" ifadelerini kullandı.

Litvanya'da Atmaca adı verilen SİHA'nın satın alınması için bir bağış kampanyası düzenlenmişti.

Bu amaçla başlatılan bağış kampanyasında 5 milyon euro hedeflenirken, üç gün içinde 6 milyon euro toplanmıştı.

Bunun üzerine Bayraktar şirketi de SİHA'nın Litvanya'ya ücretsiz verileceğini, toplanan paranın Ukrayna halkına yardım etmek için kullanılabileceğini duyurmuştu.

Paranın 1,5 milyon euroluk kısmı SİHA'nın üzerine eklenecek mühimmatlar için harcanırken gerisi Ukrayna'ya gönderildi.

Bakan Anusauskas, SİHA'nın da törenin ardından Ukrayna'ya yollanacağını duyurdu.

Anušauskas, Mayıs ayı sonunda Facebook hesabından, Ukrayna'ya göndermek üzere Baykar şirketinin kendilerine bir adet Bayraktar SİHA hediye edeceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin Litvanya halkının Ukrayna'ya yardım etme arzusundan etkilendiğini belirten bakan, beklenmedik bir şekilde Türkiye ve üretici firmanın Temmuz'dan önce hazır olacak şekilde Litvanya'ya en son model bir Bayraktar TB2 hediye edeceğini belirtmiş ve Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Bakan toplanan bağışın 1,5 milyon euro'luk kısmının Savunma Bakanlığı'nın SİHA'ları silahlandırmak için kullanacağını, 4,4 milyon euro'nun ise Ukrayna'ya insani yardım için bağışlanacağını ekledi.

SİHA almak için yardım kampanyasını başlatan gazeteci ve aktivist Andrius Tapinas da Facebook hesabından, Türkiye'nin süreci hızlandırma sözü verdiğini ve SİHA'nın üç hafta içinde hazır olabileceğini yazmıştı.

Bayraktar SİHA'larını üreten Baykar şirketi ise Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaşmıştı.

Üç günde toplanmıştı

Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için gazeteci Andrius Tapinas'ın başlattığı bağış kampanyasında üç günde 5 milyon euro toplanmıştı. Bayraktar TB2'nin fiyatı 5 milyon euro.

Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız" dedi.

Belickaite Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından da korktuğunu ekledi. Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor.

Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 SİHA satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş, bu siparişler Mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti.

Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Beshta Petro "İlk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya" dedi.

Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar. Litvanya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 650 bin.

BBCTürkçe .