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TIMETURK / GÜNDEM / Lise öğrencilerinden Atatürk posterine saldırı! Valilikten açıklama

Lise öğrencilerinden Atatürk posterine saldırı! Valilikten açıklama

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nin yatakhanesinde bir grup öğrenci Atatürk posterini kesici aletle delik deşik etti. İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

3 Saat Önce
2022-01-09 11:46:30
Lise öğrencilerinden Atatürk posterine saldırı! Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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