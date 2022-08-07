Limandan top mermisi ve 100 ton atık çıkarıldı! Limanın derinliği arttı

Trabzon Limanı'na ağır tonajlı gemilerin rahatça girip-çıkabilmesi için yapılan tarama-temizlik çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi ile 100 ton atık bulundu. Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, 'Çöpler temizlendikten sonra 14 metreye çıkarılan rıhtım derinliği ile çok büyük gemiler de limana gelebilecek' dedi.