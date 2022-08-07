Limandan top mermisi ve 100 ton atık çıkarıldı! Limanın derinliği arttı
Trabzon Limanı'na ağır tonajlı gemilerin rahatça girip-çıkabilmesi için yapılan tarama-temizlik çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi ile 100 ton atık bulundu. Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, 'Çöpler temizlendikten sonra 14 metreye çıkarılan rıhtım derinliği ile çok büyük gemiler de limana gelebilecek' dedi.
2022-08-07 11:50:14
Trabzon Limanı'nda ağır tonajlı gemilerin daha kolay giriş ve çıkış yapabilmeleri için deniz dibi temizliğine karar verildi. 'Albayrak-TR' adlı geminin eşlik ettiği ve 15 gün süren çalışmalar boyunca denizin dibi taranıp, temizlendi. 30 yıl aradan sonra ilk kez yapılan çalışmalar sırasında; menşeli belli olmayan patlamamış top mermisi bulundu ve denizden 100 ton atık çıktı. Temizlik sonrası dip derinliği 14 metreye çıkan limana artık ağır tonajlı gemiler daha kolay yanaşabilecek.
Bulunan top mermisi ise teslim edildiği emniyet güçlerince imha edildi.
YORUMLAR (0)