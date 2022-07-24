LGS tercihleri açıklandı mı? 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS tercihleri açıklandı mı? LGS tercih işlemleri tamamlandı. Lise tercihlerini yapan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki ama 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçları tarihini duyurdu mu? İşte merak edilen MEB Lise tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...

LGS tercih işlemleri tamamlandı. Lise tercihlerini yapan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki ama 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçları tarihini duyurdu mu? İşte merak edilen MEB Lise tercih sonuçlarının açıklanma tarihi... LGS tercihleri açıklandı mı? Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 20 Temmuz'da sona erdi. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Hangi lise kaçöğrenci alacak? Sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacağı duyuruldu. - Anadolu liselerine 65 bin 866, - Fen liselerine 38 bin 850, - Sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, - Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, - Mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı. LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı LGS tercih sonuçları MEB resmi sayfasında yayımlanacak. LGS tercih sonuçları ekranına doğrudan erişim sağlamak için TIKLAYINIZ... .