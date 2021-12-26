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TIMETURK / GÜNDEM / LGS tarihi | 2022 LGS ne zaman yapılacak açıklandı! Başvurular ne zaman?

LGS tarihi | 2022 LGS ne zaman yapılacak açıklandı! Başvurular ne zaman?

2022 yılında yapılacak olan LGS için Bakan Özer tam tarih verdi. Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tarihi hakkında konuşan Özer'in açıklamaları haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama LGS ne zaman yapılacak? LGS hangi ayda gerçekleşecek ve başvurular nasıl yapılacak? 2022 LGS haziran ayında mı olacak? İşte merak edilen detaylar...

56 Dakika Önce
2021-12-26 14:58:49
LGS tarihi | 2022 LGS ne zaman yapılacak açıklandı! Başvurular ne zaman?

2022 yılında yapılacak olan LGS için Bakan Özer tam tarih verdi. Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tarihi hakkında konuşan Özer'in açıklamaları haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama LGS ne zaman yapılacak? LGS hangi ayda gerçekleşecek ve başvurular nasıl yapılacak? 2022 LGS haziran ayında mı olacak? İşte merak edilen detaylar...

LGS tarihi | 2022 LGS ne zaman yapılacak açıklandı!

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini belirtti.

Bakan Özer Çok Konuşuldu!

LGS açıklamasından önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitim konusunda yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu.

bakan özer lgs açıklaması

Başvurular ne zaman?

LGS için geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılacak sınav için 5 ve 14 Nisan tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Bu yıl ise henüz başvuru tarihleri konusunda bir açıklama gelmese de yine nisan ayında yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından başvuru tarihleriyle ilgili bütün detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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