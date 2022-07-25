LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? LGS 2. tercihler nasıl yapılır? LGS ikinci tercihi kimler yapabilir?

LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? LGS 2. tercihler nasıl yapılır? Lise tercihlerinin açıklanmasının ardından 2. tercih dönemi için bekleyiş başladı. Öğrenciler boş kontenjanları baz alarak ikinci kez tercihleri, belli bir tarihte başvuracak. Peki LGS 2. Tercihler ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, kimler yapabilir? LGS ikinci tercihi kimler yapabilir? İşte detaylar...

LGS 2. tercihler nasıl yapılır? Lise tercihlerinin açıklanmasının ardından 2. tercih dönemi için bekleyiş başladı. Öğrenciler boş kontenjanları baz alarak ikinci kez tercihleri, belli bir tarihte başvuracak. Peki LGS 2. Tercihler ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, kimler yapabilir? LGS ikinci tercihi kimler yapabilir? İşte detaylar...

LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?

LGS 2.tercihler yani yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

LGS ikinci tercihi kimler yapabilir?

LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer,

Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme." açıklamasını yaptı.

Yerleşemeyen öğrencilerin tekrar boş kontenjanları referans alarak başvuru yapması gerekiyor.

LGS 2. tercihler nasıl yapılır?

Yerleşemeyen öğrencilerin, yayımlanan kılavuzu referans alarak yeni başvuru yapması istendi.

Belirlenen tarihler arasında yine aynı işlemler uygulanarak MEB resmi sitesinde yayımlanan kılavuz referans alınarak başvuru yapılabilir.

Lise Boş Kontenjan Kılavuzu İçin Tıklayınız.... .