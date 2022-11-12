'LGBT'yi getirecekler; erkeklerle erkekler, kadınlarla kadınlar...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Sakarya Salonu'nda düzenlenen 'AK Parti Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, LGBT faaliyetlerine ilişkin konuştu

Bakan Soylu, "Tam Avrupa'nın politikası, tam Amerika'nın politikası böl-parçala-yönet, kimliğini değiştir ve başkalaştır. Aynen Türkiye'ye bugün uyguladıkları gibi. Ne olacak? LGBT getirecekler Türkiye'ye. Beni bağışlayın, erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika. Yazıklar olsun" dedi.

"ERKEKLER ERKEKLERLE KADINLAR KADINLARLA"

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"Kültürel terörizm var. Değerlerini unutturmaya çalışılan, dinini unutturmaya çalışılan, birliği unutturulmaya çalışılan, ana baba sevgisi ve aile bağlılığını unutturmaya çalışılan bir terör örgütü propagandası, yıllarca bizden ayırmaya... Tam Avrupa'nın politikası, tam Amerika'nın politikası böl-parçala-yönet, kimliğini değiştir ve başkalaştır. Aynen Türkiye'ye bugün uyguladıkları gibi. Ne olacak? LGBT getirecekler Türkiye'ye. Beni bağışlayın, erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika. Yazıklar olsun. Bütün değerlerden yoksun. Bütün anlayışlardan yoksun. Avrupalının ve Batı'nın gönlüne gireceğim diye neredeyse bütün değerlerimizi başkalaştıracak bir anlayışa dayanan bir politika oluşturmaya çalışıyorlar. Büyükelçiler ne talimat verirlerse, Batı'dan hangi talimatı alırlarsa, hamburger yerken onlara neler söyleniyorsa elbette bunu Türkiye'de örgütlemeye çalışıyorlar. Eğer terörden arındırılmak için kayyum belediyeler görev almamış olsaydı... Bu da bir politika olarak Doğu ve Güneydoğu'nun ve Türkiye'nin huzuru için çok önemli bir süreç ortaya koydu. Bugün kayyum belediyelerle orada hem de gayet güzel bir şekilde hem şehirlerin imarı ve inşası gerçekleştirilmekte hem vatandaşların evine gidilmekte hem vatandaşların hizmet ayağına götürülmektedir. Terörle mücadelede sınırımızın ötesinde, sınırımızın içerisinde bugün 120'nin altına düştü, daha aşağıya düştü de onu sonra söyleyeceğim, Türkiye'deki terörist sayısı. Rahatsız oluyor birileri. Niye böyle söylüyorsunuz? Niye öyle söylüyorsunuz? Adım atamıyorlar, adım." .