LGBT karşıtı yürüyüşe RTÜK’ten destek geldi

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı sosyal medyada yaptığı paylaşımda; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, LGBT+ karşıtı yürüyüşe çağrı spotunu, televizyon ve radyolardan ücretsiz olarak yayınlanmasını istediğini söyledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 18 Eylül günü İstanbul Saraçhane'de düzenlenecek olan LGBT+ karşıtı yürüyüşe çağrı için hazırlanan spotu, televizyon ve radyolar tarafından ücretsiz olarak yayınlanmasını istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, kişisel Twitter hesabından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in LGBT karşıtı miting için hazırlanan çağrı spotunu ücretsiz yayınlatmak istediğini açıkladı.

Taşçı, paylaşımlarında, “RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır. Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılıyıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte!” ifadelerini kullandı. .