Levent Üzümcü’den Gezi açıklaması

Canlı yayında konuşan tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Gezi olaylarına değindi.

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, KRT'de Aslı Atasoy'un sunduğu İdea programında konuştu. Yaşadığı dünyaya söyleyecek sözü olduğunu ifade eden Levent Üzümcü:,“Hep mesleğimle sözlerimi aktarmanın peşine düştüm” dedi.

“Türkiye'deki duruş noktalarının insanı taraf olmaya ittiğini” ifade eden Levent Üzümcü, “Kürt, Türk konusunda, sağcılık solculuk konusunda, sendikal haklar konusunda taraf olmak zorundasın. İnsanın seçimleri onu taraf olmak zorunda bırakıyor. Çünkü halkını zorlayan sistemler hep böyledir çünkü halkı kutuplaştırmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

Adalet temasının da aşındırıldığını söyleyen Üzümcü, “Ağır suçla cezalandırılması gereken kişileri dışarıda tutuyorlar hiç suçu olmayan insanları ise içeriye tıktılar” ifadelerini kullandı.

‘KORKUNÇ BİR ÜÇGEN KURULMUŞ DURUMDA'

Levent Üzümcü özgür bir ülkede yaşasaydı işini yapmaya engel olunmayacağını belirterek, “Daha çok film yapabilirdim, daha iyi filmlerde oynayabilirdim. Türkiye'de kanal sahipleri, yapımcılar ve hükümet arasında korkunç bir üçgen kurulmuş durumda. Bu üçgeni eleştiren hiç kimseyi almıyorlar” ifadelerini kullandı.

Üzümcü, daha çok para kazanmak için başrol oyuncuları dışındaki ekibin paralarını geciktiren yapım dünyası olduğunu belirterek, “Yapımcılar, oyunculara hükümet aleyhinde açıklama yapmayacağına dair madde imzalatıyor” dedi.

‘KANALLARDAN TEKLİF ALAMIYORUM'

Kendi yaş grubunda çok fazla faal aktör olmamasına rağmen kanallardan teklif almadığını da ifade eden Levent Üzümcü, “Hiçbir televizyon kanalından hiçbir iş için teklif almıyorum. Arada bir bağımsız yapımlardan teklif alıyorum. Bunun dışında hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

HİÇ KALABALIK HİSSETMEDİM

Sanatçı Levent Üzümcü, bu çağın en büyük ihtiyacının güven olduğunu söyleyerek, “Ben hep kalabalıklar için yalnız başıma hareket ettim. Daha fazla insan daha fazla mutluluğu görebilsin diye. İhanetten hiç hoşlanmam. Ne yapmaktan ne görmekten, tek başınıza olursanız kimse size ihanet edemez. Sadece çok gerçek sorunlarla gerçek bir insan olarak gerçekten savaşıyorum ama hiç kimsenin benimle birlikte olup olmadığını hesap etmem, hiç kimseye güvenmem bu anlamda. Çünkü çağımızın en büyük problemi yalan, çağımız en büyük ihtiyacı güven” şeklinde konuştu.

GEZİ AÇIKLAMASI

Üzümcü, Gezi olayları hakkında da konuştu. “Eğer Gezi Parkı'nda biz hayır dediğimiz şeyin ardında o gün ona hayır diyen o kadar sayıda ve o kadar tanınır kişi olarak durabilseydik, bugün kötülük o kadar büyümezdi Türkiye'de” görüşünü dile getiren Levent Üzümcü, “Herkes o gün neyi kaçırdığını fark ediyor. Ama türlü türlü şekilde o gün hep birlikte hareket eden insanların üstüne çıktılar. Cihangir'de yaşayan oyunculara uyuşturucu davaları açarak onları susturmaya çalıştılar. Eğer susarlarsa onlara TRT'de iş verebileceklerini ünlü yapımcılarla çalışabileceklerini söylediler. Böyle bir dünya yaşandı. Ben hala iki tane oğlum ve onun yaşıtları daha iyi bir dünyada yaşayabilsin diye bunu bir insani sorumluluk olarak görüyorum” dedi. .