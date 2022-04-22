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TIMETURK / GÜNDEM / Levent Gültekin ve Cüneyt Özdemir birbirine girdi!

Levent Gültekin ve Cüneyt Özdemir birbirine girdi!

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Halk TV programcısı Levent Gültekin sosyal medya hesaplarından birbirine girdi. Gültekin Cüneyt Özdemir'e, 'Sen hakikaten tam bir medya soytarısı olmuşsun' dedi.

4 Saat Önce
2022-04-22 08:00:05
Levent Gültekin ve Cüneyt Özdemir birbirine girdi!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV programcısı Levent Gültekin'i Abdullah Gül'ün adaylığı için Halk TV'yi kullanmakla suçladı. Özdemir paylaşımında, "Halk Tv'nin bir numaralı (ki çok izleniyor harbiden başarılı) programcısı Levent Gültekin, Abdullah Gül'ün adaylığını destekliyor musun soruma, çaktırmadan reklamını mı yapıyorsun?' imalarıma, 'Hayır' bile diyemiyor. Eveliyor, geveliyor... E hayırlı işler kardeşim. Allah kavuştursun.." ifadelerine yer verdi.

Ardından kişisel hesabından oylama başlatan Özdemir takipçilerine, "Levent Gültekin Halk TV'de çaktırmadan Abdullah Gül reklamı mı yapıyor? Halk TV'yi kendince çaktırmadan Abdullah Gül adaylığı için mi kullanıyor?" sorusunu yöneltti. Levent Gültekin'i de soruya etiketleyen Özdemir, "Çekinme sen de oy kullan" dedi.

Gültekin ise paylaşımın altına, "Ahlaksızlığını böyle mi örteceksin Cüneyt? Sen hakikaten tam bir medya soytarısı olmuşsun. Tam kendine yakışanı yapıyorsun." diye yazdı. Özdemir de "Vay şimdi de hakaret ha! Yolun açık olsun Şampiyon...." cevabını verdi.

"Şu yazışmalar baktım da haklısın senin gibi uyduruk bir adamla bu kadar zaman kaybetmem benim hatam! Bir tek sen akıllı, alem de bu kadar aptal değil. Umarım bu gece bunu bir kez daha o zeki kafana sokmuşsundur!" ifadelerini kullanan Özdemir'e yanıt veren Gültekin, "Yahu niye laf dolandırıyorsun niye iftira attın niye halk tv'ye kattın işin içine?" diye yazdı.

Levent Gültekin ardından Cüneyt Özdemir'e soru yöneltmeye devam etti: "İşin içine Halk tv'ye niçin karıştırdığını anlamayacak kadar aptal mı sanıyorsun buradaki insanları. CNNtürk tetikçiliğini mi yapıyorsun halk tv'ye?"

Özdemir ise buna "Ya sadece siyasetten değil medyadan da o kadar bihabersin ki ben 2003 yılından bu yana cnntürk'te çalışmıyorum. Dışarıdan program yapıyorum... Kanal'd'den de 2015'de kovuldum!" cevabını verdi.

Levent Gültekin'in "Cüneyt sırf iftiranı suç üstü yapmak için seni muhatap aldım yoksa senin muhatabın ben değilim, senin muhatabın Aleyna Tilki, ama yine de söyle bana niye iftira attın? Halk tv'ye niçin saldırdın? Kimden aldın bu talimatı onu söyle?" şeklindeki sorusuna karşı ise Özdemir, "Çakallık yapıp Halk Tv'yi sana ortak etme. Yahu herkesi gerçekten bu kadar aptal mı sanıyorsun? Biz gerizekalı mıyız? Bu yayınları SEN Halk tv'de yapıyorsun. Aleyna Tilki'ye de kesinlikle senden daha çok saygı duyuyorum bunda haklısın bak... Senden çok daha akıllı ve yenilikçi." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar…

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ekran-resmi-2022-04-22-07-acYN

Kaynak: medyaradar.com .

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