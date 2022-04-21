DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fanatik Yahudiler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
Emin Müftüoğlu: 'Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlandı'
Kanada'da kilise okulunda 14 yeni kayıt dışı mezar bulundu
Kadirov'dan dikkat çeken Mariupol paylaşımı
ABD'den BitRiver'a yaptırım! BitRiver yasaklandı mı? BitRiver kararından sonra kripto paralar düşer mi?
Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamalarını bekliyor
Harari: “insanları uyuşturcu ve bilgisayar oyunlarıyla meşgul tutmalıyız”
Sarmat balistik füzesi özellikleri nedir? Sarmat füzesi menzili ne kadar?
TESLA hissesi nasıl alınır? Türkiye'den TESLA hissesi nereden alınır? Bankalardan TESLA hissesi alınır mı?
Levent Gültekin: “Kabataş yalanında olduğu gibi mi tanıksın?”
Zelenskiy: 934 yerleşim birimi kurtarıldı
Antarktika'da alarm: Deniz buzu en düşük seviyesinde
Ünlü televizyoncu ile tartışan Trump yayını terk etti
Libya Genelkurmay Başkanı: Tekrar savaşa izin vermeyeceğiz
Yemen’de 'Geçiş süreci' ve 'siyaset' kurumlarına halkın güveni artıyor

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:24
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:08
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:50
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:24
SAHUR
19:39
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Levent Gültekin: “Kabataş yalanında olduğu gibi mi tanıksın?”

Levent Gültekin: “Kabataş yalanında olduğu gibi mi tanıksın?”

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır ile gazeteci Levent Gültekin arasında 'yalancılık' tartışması yaşandı.

2 Saat Önce
2022-04-21 08:30:56
Levent Gültekin: “Kabataş yalanında olduğu gibi mi tanıksın?”

Gazeteci Levent Gültekin, Bekir Ağırdır'ın yaptığı seçim anketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdullah Gül'e helikopterle gözdağı verdiği yalanını ortaya atmıştı.

Ağırdır ise Levent Gültekin'in yalanını ortaya çıkararak "Böyle bir araştırma yapmadık." dedi.

Elif Çakır, Bekir Ağırdır'ı doğruladı

Bekir Ağırdır'ın iddiayı yalanlamasının ardından Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır da Levent Gültekin'in doğru söylemediğini belirtti.

Elif Çakır "Bekir Ağırdır doğru söylüyor, Levent Gültekin doğru söylemiyor. O süreci az buçuk ben de biliyorum. Olayın yakınlarından o dönemi dinleyen, olayın taraflarından dinleyen gazetecilerden birisiyim. Bekir Ağırdır'ın böyle bir anketi yok." ifadesini kullandı.

Gültekin, Elif Çakır'a tepki gösterdi

Elif Çakır, bu ifadelerinin ardından Gültekin'in hedefi oldu. Gültekin, sosyal medya hesabından, "Kabataş yalanında olduğu gibi mi tanıksın?" ifadesinde bulundu.

a2_3

Elif Çakır'dan cevap gecikmedi: Her girdiği mahallenin en hızlısı olmak büyük yetenek

Çakır, Gültekin'e ise tepkisi sert oldu. 'Girdiği her mahallenin en hızlısı' olduğunu hatırlatan Çakır, yalanı ortaya çıkan Levent Gültekin'e şu ifadelerle cevap verdi:

"Her girdiği mahallenin en hızlısı olmak büyük yetenek. Hiçbirine yaranamasan da senin meselen popülerlik ve ne kadar kazandığın. İktidar değişince oturacağın kayyım koltuğunu seçmek için bana bulaşmana gerek yok."

a1_4

Ne olmuştu?

Levent Gültekin, Bekir Ağırdır'ın yaptığı seçim anketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdullah Gül'e helikopterle gözdağı verdiğini öne sürmüştü. Ağırdır ise iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir araştırma yapmadık." demişti.

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş