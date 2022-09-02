Levent Göktaş yakalandı mı? Levent Göktaş tutuklandı mı? Levent Göktaş suçu ne?

Hablemitoğlu Suikastı firarilarinden Levent Göktaş’ın yakalandığı haberleri çıktı. Peki Levent Göktaş gözaltına mı alındı? Levent Göktaş tutuklandı mı? Levent Göktaş olayı ne? İşte Levent Göktaş hakkında detaylar…

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari Levent Göktaş'ın yakalandığı haberleri gündem oldu. Peki Levent Göktaş tutuklandı mı? Levent Göktaş olayı ne? Levent Göktaş kimdir?

Levent Göktaş nerede yakalandı?

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

Bakan Soylu'dan Göktaş hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Göktaş'ın iade sürecine ilişkin konuştu ve "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.

Bakan Soylu yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçlerine ilişkin ise "Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Levent Göktaş kimdir?

Levent Göktaş 8 Haziran 1959 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde albaylık rütbesine kadar yükselen Göktaş'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. .