Levent Göktaş’ın paylaşımları Sedat Peker’i kızdırdı!

Necip Hablemitoğlu suikastinin firari şüphelilerinden eski özel kuvvetçi Levent Göktaş’a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlara suç örgütü lideri Sedat Peker sert tepki gösterdi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, basın danışmanı olduğu bilinen Emre Olur'un Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Levent Göktaş'a seslendi.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur sosyal medya hesabından “Biraz önce Halk TV'yi seyrederken Levent Göktaş'a ait olduğu söylenen bir açıklamadan bahsediyorlardı. Orda bir kelime canımı sıktı “Beni Sedat Peker'e benzetmeyin devleti başınıza yıkarım” demiş. Levent abi eğer bu sözü sen söylemediysen şimdi söyleyeceklerimden dolayı kusura bakma. Beni Sedat Peker'le karıştırmayın demek ne demek? Kimsin lan sen y….k, Ankara'ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker'le karıştırmayın demek ne demek?" ifadelerini kullandı.

Göktaş'a ait olduğu öne sürülen Twitter paylaşımlarına cevap veren Peker şu ifadeleri kullandı:

“Biraz önce Levent Göktaş'a ait olduğu söylenen bir açıklamadan bahsediyorlardı.

Orda bir kelime canımı sıktı ‘Beni Sedat Peker'e benzetmeyin devleti başınıza yıkarım' demiş. Levent abi eğer bu sözü sen söylemediysen şimdi söyleyeceklerimden dolayı kusura bakma.

Beni Sedat Peker'le karıştırmayın demek ne demek ?

Kimsin lan sen y….k, Ankara'ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker'le karıştırmayın demek ne demek ?

Benim ilgi alanımda değildin. Ancak emin ol şimdi radarıma girdin.

Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin para ile ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimlere 2 ay kala çekeceğim videolarda da konuşacağız.

Kimsin lan sen beni Sedat Peker ile karıştırmayın diyorsun?

Ulan tüm dünya öğrendi de sen öğrenemedin mi?

Dostlarımla eşit olmayı kabul ederim üstünlük taslamam ancak kimsenin beni küçültmesine izin vermem.

Kibrit kutusuna girmeye hazır ol.

Seni de kibrit kutusuna sokacam. Söz namus göreceksin.

Zekaya saygı duymayı sen de öğreneceksin.”

Sedat Peker, basın danışmanı olduğu bilinen Emre Olur'un paylaşımları retweetledi.

SEDAT PEKER'İN BASIN DANIŞMANI EMRE OLUR NEDEN BU PAYLAŞIMI YAPTI?

Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karışan eski özel kuvvetçi emekli Albay Levent Göktaş adına Twitter'da yeni hesap açılmıştı.

Hesabın Levent Göktaş'a ait olduğu teyit edilememişti.

Levent Göktaş olduğu ileri sürülen kişi belgeleri ile açıklama yapmaya bu akşam başlayacağını ve yarından itibaren de video çekeceğini duyurmuştu.

Ancak akşam saatlerinde aynı hesaptan yeni paylaşımlarda bulunuldu.

Paylaşımlarda “Herkese iyi akşamlar. Güven Sorunu olmaması için herhangi bir şüphe olmaması için belgeleri de yarın videolu bir şekilde açıklayacağım. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Ayrıca Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmadım. Kendimi Harp Okulundan mezun olmuş Teğmen gibi hissediyorum.

Yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum bazıları bu gece uyku uyumasın. Gerçek neymiş yarın görüşeceğiz. Beni Yere göğe sığdıramayıp dar zamanda yanımda olmayanlar k**** kursağında büyüyenler görüşeceğiz. Beni kullanıp bir kenara atanlar kâbusunuz olacağım.

Siz korunaklı konaklarda kalırken ben sırt çantası ile orada burada geziyordum. K**** kursağında büyüyenler uyumayın lan uyumayın o tuğlayı Yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın!

Ve şunu aklınızdan çıkarmayın beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm! Ben yanarsam siz de yanarsınız net!” ifadelerine yer verildi.

LEVENT GÖKTAŞ'IN AVUKATI CELAL ÜLGEN TELE1'E AÇIKLAMA YAPTI

Paylaşımların ardından hesabın Göktaş'a ait olup olmadığı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili TELE1'den Esma Yapıcı'ya konuşan Avukat Celal Ülgen, “Emin değilim ama yüzde 90 ona ait gibi duruyor. Bana anlattıkları ile çok benzer şeyler alıyor. Ben onu arayamıyorum. İkimizin telefonu da dinleniyor. En son konuştuğumuzda bana ‘Ben yapmadım abi' demişti.” ifadelerini kullandı.

LEVENT GÖKTAŞ'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Sedat Peker'in cevabına anında karşılık veren Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karışan eski özel kuvvetçi emekli Albay Levent Göktaş şunları söyledi:

“Ayrıca Sedat Peker küfür hakaret sahibini küçültür. Bana klavye delikanlılığı yapma. Elinden geleni de ardına koyma. Sen Ankara koridorlarından bahsediyorsun. Ben 100 defa ölü bölgesinden girdim çıktım Kuzey Irak'ta. Ölü bölgesi ne demektir bilir misin sen?

%100 PKK'nın atış hakimiyetinin olduğu noktalardan girdim çıktım ben. Sen bana Ankara koridorlarından bahsediyorsun. Benim görev yaptığım yerleri rüyanda görsen korkarsın. Elinde geleni ardına koyan namerttir. Azdan az çoktan çok gider. Varsa belgen buyur. İftira atmakla olmaz.

Sedat Peker, Bana y***** demişsin! 2 senedir üç beş tane soytarı'nın kasetini yayınlamaktan Başka ne yaptın? Tayyip abi helalleşeceğiz dedin? Ne oldu o mevzu? Madem o kadar cesaretlisin? Evet sen olmadığımı herkes görecek!!! Misli ile iade ediyorum hakaretini!!"

Kaynak: medyaradar.com .