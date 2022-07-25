Levent Göktaş avukatından açıklama! Twitter Levent Göktaş hesabı kime ait?

Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi olarak bilinen Levent Göktaş adına açılan twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunuldu. Levent Göktaş avukatından açıklama geldi. Levent Göktaş hesabı kime ait? Twitter Levent Göktaş hesabı gerçek mi?

Necip Hablemitoğlu suikastinin şüphelilerinden olan eski özel kuvvetçi Levent Göktaş adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Herhangi bir şüphe olmaması için belgeleri yarın videolu bir şekilde açıklayacağım. Tuğlayı yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın!" denildi. Hesaptan yapılan paylaşımlarda, "Beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm!" ifadeleri de kullanıldı.

Levent Göktaş'ın avukatından Twitter hesabı ile ilgili açıklama geldi. Twitter Levent Göktaş hesabı gerçek mi? Twitter Levent Göktaş hesabı kime ait?

Twitter Levent Göktaş hesabı ile ilgili avukatın açıklaması

Levent Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter'da Levent Göktaş adına açılan hesap ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Ersöz, “Müvekkilimiz Mustafa Levent Göktaş'a ilişkin Kamuoyu Duyurusunda yazanlar dışında, hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini rica ediyor; bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz.” İfadelerini kullanarak şu açıklamayı paylaştı: