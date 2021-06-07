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Letonya Savunma Bakanı'ndan 'Baykar Üretim Tesisleri'ne ziyaret

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks​​​​​​​, 'Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Bakan Pabriks, 'Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip' dedi.

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07.06.2021 14:45:42
Letonya Savunma Bakanı'ndan 'Baykar Üretim Tesisleri'ne ziyaret

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks​​​​​​​, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ni ziyaret etti.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis Pabriks ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyarette Bakan Pabriks'e, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan, ziyaretinde Türkiye'nin ilk uçan arabası olan Cezeri'yi de ilgiyle inceledi.

Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, SİHA Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşma geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Türkiye, ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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