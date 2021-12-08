Letgo çöktü mü? 8 aralık erişim sorunu

Letgo çöktü mü? Letgo kullanıcılarının erişim sorunu yaşamasının üzerine sosyal medyada viral olan 'Letgo çöktü mü?' sorusunun yanıtı haberimizin detayında yer alıyor. Peki ama erişim sorunu neden yaşanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran Letgo uygulamasına erişim sorunun detayları...

Letgo Çöktü Mü?

İkinci el ürünlerin satışının yapıldığı Letgo uygulamasında erişim sorunları yaşanmaya başlandı. Uygulamyı kullanan kişilerin verilerine göre siteden bağlantı hatası alınıyor. Farklı kullanıcılarda farklı hataların verilmesi sonucunda "Letgo çöktü mü?" sorusu akıllara geldi.

Birçok kullanıcının da ilk etapta ilan yükleme konusunda hata aldığı bildirildi.

Henüz Letgo'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Letgo Nedir?

Letgo, kullanıcıların ikinci el eşya satışı yapmasını sağlayan bir web sitesi ve mobil uygulamasıdır. Uygulama ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Ocak 2015'te OLX'in eski CEO'su Alec Oxenford tarafından başlatılan uygulama, başlangıçta ABD pazarını hedef aldı ve 1990'lardan beri çevrimiçi pazar lideri olan eBay ve Craigslist'e karşı rekabet etti.[2]

Mayıs 2016'da şirket, başka bir mobil seri ilan platformu olan Wallapop ile birleşti. TechCrunch tarafından yayınlanan SurveyMonkey verilerine göre, o zaman iki uygulama arasında aylık yaklaşık 10 milyon aktif kullanıcı vardı

Şirket, lansmanından bu yana, hızla büyüme stratejisinin bir parçası olarak hizmetleri için ücret almadı. Haziran 2018 itibarıyla, listeleme hizmeti ücretsiz kaldı, ancak uygulama, kullanıcıların satış öğelerini organik arama sonuçlarının üzerine yerleştirmesine izin veren ücretli bir beta özelliği ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.