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TIMETURK / GÜNDEM / Leman Sam'ın ''Soysuz Araplar'' polemiğine Demirtaş da katıldı

Leman Sam'ın ''Soysuz Araplar'' polemiğine Demirtaş da katıldı

Şarkıcı Leman Sam’ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda ‘soysuz Araplar’ ifadelerini kullanmasına Ekonomist Özgür Demirtaş’tan tepki geldi.

4 Saat Önce
2022-01-12 15:00:16
Leman Sam'ın ''Soysuz Araplar'' polemiğine Demirtaş da katıldı

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir'de zevk için lüks cipiyle sokak köpeğini ezerek öldüren Katar vatandaşına tepki gösteren Leman Sam sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sam paylaşımında “Yıllar önce bu soysuz araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ

Ekonomist Özgür Demirtaş da kendisine ait resmi sosyal medya hesabından Sam'a tepki gösterdi. Demirtaş paylaşımında “Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru, Bu tip Irk ve Köken bazlı KAFATASÇI ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm.” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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