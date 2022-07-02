LC Waikiki'den Arapça tişört açıklaması

Türkiye merkezli uluslararası giyim mağazası zinciri LC Waikiki’nin internet sayfasında, Arapça yazılı bebek tişörtlerinin satışta olması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şirket, mobil uygulamasında önce satışa koyduğu tişörtü gelen ırkçı eleştiriler sonrası satıştan kaldırdı.

Türkiye merkezli uluslararası giyim mağazası zinciri LC Waikiki'nin internet sayfasında, Arapça yazılı bebek tişörtlerinin satışta olması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şirket, mobil uygulamasında önce satışa koyduğu tişörtü gelen ırkçı eleştiriler sonrası satıştan kaldırdı.

"Satıştan kaldırdık"

Tişörtte Arapça olarak “Oyun vakti geldi” ifadesi yer alıyor…

Şirket, LC Waikiki'nin Arapça baskılı tişört sattığını belirten bir twiti yanıtlayarak eleştirilere cevap verdi. Yaşanan durumun sistemsel bir hata olduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi: “Merhaba, LC Waikiki olarak 56 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkelerin dil ve kültürlerine uygun ürünleri, o ülkelerde satışa sunuyoruz. Yurtdışı için üretilen bu ürünün sistemsel bir hata sebebiyle Türkiye'de de satışa açıldığını tespit ettik ve satıştan kaldırdık.”

Hedef gösterilen şirketin ürettiği çocuk tişörtünde Arapça olarak “Oyun vakti geldi” ifadesi yer alıyor.

"Satacaksınız tabi!"

Bazı kullanıcılarsa LC Waikiki'nin Arapça baskılı tişört satmasını ırkçı bir refleksle haberleştiren sosyal medya sayfalarına eleştiri yöneltti. Bir kullanıcı, “Bütün yabancı dilleri haber yapın mümkünse @LCWaikiki sizde muhatap alıp cevap vermişsiniz neyin savunmasını yapıyorsunuz? Satacaksınız tabi ki” ifadesini kullandı.

Kaynak: Akademi Gazetesi