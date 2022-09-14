Latife Hanım’ın yeğeni: Gerçekleri açıklarım!

Mustafa Kemal Atatürk’ün boşandığı hanımı olarak bilinen Latife Hanım’ın yeğeni Mehmet Sadık Öke’nin açıklamaları sosyal medyada konuşulanlar arasında.

Latife Hanım, 29 Ocak 1923-5 Ağustos 1925 tarihleri arasında iki buçuk yıl süresince Atatürk ile evli kalmıştır. Sonrasında boşanma kararı alarak Atatürk'ten ayrılan Latife Hanım'ın yeğeni çok konuşulacak açıklama yaptı.

Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Öke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk'ü koruma kanununa atıf yaparak “5816 kalkarsa boşanmanın gerçek sebebini açıklarım ve kanıtlarım. Aksi halde uğraşamam mahkeme ile.” İfadelerini kullandı.

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