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KYK sonuçları açıklandı | KYK kredi ve KYK burs başvuruları açıklandı mı?
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TIMETURK / GÜNDEM / KYK sonuçları açıklandı | KYK kredi ve KYK burs başvuruları açıklandı mı?

KYK sonuçları açıklandı | KYK kredi ve KYK burs başvuruları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi! Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvurularının sonuçlarını bekliyordu. Peki ama KYK burs ve kredi başvurusunu hangi ekrandan sorgulayacaklar? KYK burs ve kredi başvurusu sorgula...

11 Dakika Önce
2021-12-14 22:37:39
KYK sonuçları açıklandı | KYK kredi ve KYK burs başvuruları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi! Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvurularının sonuçlarını bekliyordu. Peki ama KYK burs ve kredi başvurusunu hangi ekrandan sorgulayacaklar? KYK burs ve kredi başvurusu sorgula...

KYK sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. Yaptığı duyuruda KYK bur ve kredi sonuçlarının açıklandığını belirten Kasapoğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Öğrenciler sorgulamayı e-Devlet üzerinden T.C. kimlik no ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama" kısmından öğrenebilirler.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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