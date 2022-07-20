KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borçları silindi mi? KYK kredi borcu son dakika | Kimlerin KYK kredi borcu silinecek?

KYK borçları ne zaman silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, öğrencilerin gözü KYK borçlarının silineceği tarihe çevrildi. Peki açıklamadan sonra KYK borçları silindi mi? İşte merak edilen KYK kredi borcu son dakika...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, öğrencilerin gözü KYK borçlarının silineceği tarihe çevrildi. Peki açıklamadan sonra KYK borçları silindi mi? İşte merak edilen KYK kredi borcu son dakika...

KYK borçları ne zaman silinecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gençler kredi borçları hakkında araştırmalara başladı. Açıklamalara göre öğrencilerin kredi borçlarının tamamı değil, faiz oranları silinecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için de meclis onayı bekleniyor.

KYK kredi borcu son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları için; "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Kimlerin KYK kredi borcu silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili; "Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar." dedi. .