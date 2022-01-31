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TIMETURK / GÜNDEM / Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya ''kar'' cezası

Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya ''kar'' cezası

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletmecisine ceza kesildi.

2 Saat Önce
2022-01-31 09:33:50
Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya ''kar'' cezası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti.

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti. .

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