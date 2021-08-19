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TIMETURK / GÜNDEM / Kuzey Irak’ta 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak’ta 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lının, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-08-19 10:40:52
Kuzey Irak’ta 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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