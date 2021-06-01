DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bir devrin sonu: LG üretimini durdurduğunu açıkladı!
'Suriye’de can kaybı sayısı yarım milyona dayandı'
Halk Müziği Sanatçısı Uğur Çoban: Dinleyicilerimle Youtube’da Buluşuyorum
Uganda'da üst üste suikastler!.. Bakanın kızı ve şoförü öldü
AVM'ler cumartesi kaçta kapanıyor? AVM'de yemek yemek serbest mi?
Katar, Mısır’la yeni bir sayfa açmak için Sisi’yi bekliyor
Çip krizi büyüyor! Türkiye ikinci el otomobil piyasası tekrar karışabilir
Hakan Ergün: 'Bu süreçte sanatımızı ve müziklerimizi değerlendirmeliyiz' dedi.
Atiye 3. sezon fragmanı izle | Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?
Moskova'nın Türkiye kararı Rus turizimcileri isyan ettirdi
Yangın çıkarma hastalığı: 'Yakmadan duramıyorum'
Sigortalılar hangi süreleri borçlanabilir?
Kutlu Adalı cinayetinde yeni gelişme
Samsung'da konseptin adı: Kelebek
Sarıgül’den ABD’ye çağrı: Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek verdiniz

Kutlu Adalı cinayetinde yeni gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.06.2021 14:39:26
Kutlu Adalı cinayetinde yeni gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara
başlanmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş