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TIMETURK / GÜNDEM / Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya’da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdiği, 3 kişi de yaralandı.

6 Saat Önce
2022-05-10 00:22:34
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, geç saatlerde Kütahya-Tavşanlı karayolu akaryakıt istasyonu kavşağında meydana geldi. Mehmet Orhan Özyalçın (56) yönetimindeki 43 AE 611 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan Nail Demir (72) yönetimindeki 43 FR 972 plakalı otomobile çarptı. Kazada Sabriye Demir (73) hayatını kaybederken, Nail Demir, Süleyman Demir (90) ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Orhan Özyalçın yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Sabriye Demir'in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Nail Demir ve Süleyman Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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